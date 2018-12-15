Тренер «Ливерпуля» Клопп поделился мнением об «антифутболе» Моуринью

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о стиле игры «Манчестер Юнайтед» при наставнике Жозе Моуринью, передает «Советский спорт».

«Мне не кажется, что «Манчестер Юнайтед» часто практикует антифутбол. У команды Моуринью нет какого-то одного игрового стиля. Может быть, в прошлом году на «Энфилде» они так и играли, но на «Олд Траффорд» сейчас я подобного не замечал.

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Это довольно сложно, все дело в футбольной тактике. Но я же не отец футбольной тактики, чтобы говорить людям, как играть. Нам необходимо найти решение. Приятно ли играть в таком стиле? Думаю, они поступят умно, если будут действовать именно так», — цитирует Клоппа Goal.com.

В 17-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 16 декабря.