СМИ: Роналду получит два года условно

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14 января 2019 года нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предстанет перед мадридском судом по делу о махинациях с налогами, сообщает «Советский спорт».

По данным испанской газеты AS, форварда признают виновным по четырем фактам налогового мошенничества на общую сумму €14,7 млн, а также получит два года тюремного заключения условно. Роналду частично признал свою вину и выплатил испанской казне €13,4 млн, но окончательное решение остается за судом.

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Отметим, что условный срок за аналогичное преступление отбывает защитник мадридского «Реала» Марселу. Он приговорен к четырем месяцам.

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