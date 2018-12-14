Благодаря 48 сейвам Василевского «Тампа» обыграла «Торонто»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Игра прошла на на «Амали-Арене» в Тампе и закончилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу, набрав два очка. Голкипер Андрей Василевский отразил 48 из 49 бросков. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев провел на льду 15:29.

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Защитники «Торонто» Никита Зайцев и Игорь Ожиганов отыграли 17:48 и 14:49 соответственно.

Ранее шайбы Свечникова не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Монреалем».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Торонто» — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)