Полиция Австрии начала следствие в отношении российских биатлонистов

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация получила уведомление о начале следствия в отношении российских спортсменов.

«Подтверждаю: получили уведомление о начале следственных действий! Подтверждаю и то, что команда стартует на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Посольство России проинформировано и приступило к работе, сигнал принят. Выделены специалисты», — цитирует Драчева «РИА Новости».

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12 декабря полиция Австрии посетила расположение сборной России перед стартом второго этапа Кубка мира. Обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене были предъявлены биатлонистам Евгению Гараничеву, Александру Логинову, Антону Шипулину, Алексею Волкову и Ирине Старых, а также бывшему главному тренеру национальной команды Александру Касперовичу, врачам и массажистам сборной Артему Крынцилову, Александру Селявкину, Евгению Шутову и Дмитрию Топычканову.

Ранее Логинов отреагировал на обвинения в нарушении антидопинговых правил.