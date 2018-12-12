ЦСКА не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы
ЦСКА разгромил в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал», но не смог пробиться в плей-офф Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Чешская «Виктория» на домашнем стадионе обыграла итальянскую «Рому» со счетом 2:1.
Таким образом, ЦСКА и «Виктория» по итогам шести туров главного европейского турнира набрали по 7 очков, однако чешская команда оказалась выше (на третьем месте) из-за дополнительных показателей.
«Виктория» опередила армейцев в таблице квартета по показателю личных встреч (2:2, 2:1). Таким образом, ЦСКА вылетел из еврокубков, а чешский клуб пробился в групповой эта Лиги Европы.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Футбол. Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
«Реал» (Мадрид, Испания) — ЦСКА (Москва, Россия) — 0:3
Голы: 0:1 — Чалов, 37; 0:2 — Щенников, 43; 0:3 — Сигурдссон, 73.