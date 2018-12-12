В Госдуме оценили игру «Локомотива» в Лиге чемпионов

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Депутат Госдумы Игорь Лебедев оценил игру московского «Локомотива» на групповом этапе Лиге чемпионов, передает Sport24.

За шесть матчей команда смогла набрать только три очка. В последнем туре «железнодорожники» проиграли «Шальке».

«Итоги ЛЧ для «Локо»? Последнее место в группе, причем как всегда всем российских клубам и сборной России везет с жеребьевкой. «Локомотиву» досталась самая легкая группа, какую можно было представить. Ни одна команда в группе не была топ-командой европейского уровня. Явного фаворита в группе не было, и выход из группы «Шальке», который занимает в своем чемпионате последние места, стал сенсацией.

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«Локомотив» должен был как минимум бороться в группе за второе место. Речи про третье место вообще не должно было быть. «Локомотив» с трудом выиграл один матч дома у «Галатасарая», а в принципиальном матче сегодня «Локомотив», как и в Москве, не показал тот уровень игры, который должен показывать чемпион России», — заявил Лебедев.

Ранее тренер «Шальке» заявил о заслуженной победе команды над «Локомотивом».