Экс-игрока сборной России направили на экспертизу к наркологу
В Санкт-Петербурге приостановили производство по делу о разводе футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой, сообщает «Российская газета».
Супруги пройдут комплексную судебную экспертизу с участием врача-нарколога.
Александр и Милана поженились в 2015-м году, вскоре у пары родился сын. Весной 2018-го супруги заявили о разводе, при этом Кержаков обвинил свою жену в пьянстве и употреблении наркотиков после смерти ее отца Вадима Тюльпанова. В ответ Милана обвинила футболиста в рукоприкладстве.
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Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России. Сейчас он тренирует юношескую сборную страны.
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