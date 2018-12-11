Известный немецкий футболист прокомментировал ситуацию с Кокориным

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Экс-нападающий московского «Динамо» и сборной Германии поделился мнением вокруг задержания своего бывшего одноклубника Александра Кокорина, сообщает телеканал «360°».

Выступающий за петербургский «Зенит» Кокорин находится в следственном изоляторе по обвинению в хулиганстве и побоях.

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«Не хочу много говорить на эту тему, она для меня слишком болезненна, ведь мы с Сашей очень много общались, когда выступали за «Динамо». Скажу лишь, что за все время ни разу не видел Кокорина агрессивным, только веселым», — сказал футболист.

8 октября Кокорин вместе с младшим братом Кириллом и полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым затеяли две потасовки в центре Москве. 5 декабря Тверской суд столицы продлил срок и задержания до 8 февраля.

Ранее Газинский рассказал о своем отношении к инциденту с Мамаевым.