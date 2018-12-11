Прокуратура подозревает врачей в убийстве капитана «Фиорентины» Астори

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Прокуратура Флоренции подозревает двух врачей из Флоренции и Кальяри в непредумышленном убийстве защитника итальянской «Фиорентины» Давиде Астори, сообщает «Советский спорт».

По информации AFP, капитан команды проходил медицинские обследования в 2016 и 2017 году, в ходе которых были выявлены серьезные проблемы с сердцем. Однако оба врача, проводившие осмотр, выдали футболист справку о том, что он здоров.

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Напомним, игрок «Фиорентины» умер в ночь на 4 марта 2018 года в гостиничном номере в Удине перед матчем с «Удинезе».

До этого считалось, что футболист умер от брадикардии — замедление сердечного ритма вплоть до полной остановки.

Если бы защитник «фиалок» проснулся и смог бы кого-либо позвать на помощь, то его можно было бы спасти.

Ранее стала известна возможная причина смерти полузащитника московской молодежной команды «Локомотива» Алексея Ломакина.