В Москве открыли памятник Анатолию Тарасову

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10 декабря в Москве состоялось открытие памятника известному хоккейному тренеру Анатолию Тарасову, сообщает «Советский спорт».

Монумент открыт в столетие со дня рождения легендарного специалиста. Памятник установлен у ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте.

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Тарасов известен по работе в командах ВВС МО, ЦСКА и сборной СССР. Под его руководством красно-синие 17 раз выигрывали чемпионат страны. В 1974 году Тарасов был введен в зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997, уже после своей смерти, в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА ждет рекорда на матче сборной России.