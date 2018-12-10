В Москве открыли памятник Анатолию Тарасову
10 декабря в Москве состоялось открытие памятника известному хоккейному тренеру Анатолию Тарасову, сообщает «Советский спорт».
Монумент открыт в столетие со дня рождения легендарного специалиста. Памятник установлен у ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте.
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Тарасов известен по работе в командах ВВС МО, ЦСКА и сборной СССР. Под его руководством красно-синие 17 раз выигрывали чемпионат страны. В 1974 году Тарасов был введен в зал хоккейной славы в Торонто, а в 1997, уже после своей смерти, в числе первых введен в Зал хоккейной славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Ранее сообщалось, что игрок ЦСКА ждет рекорда на матче сборной России.