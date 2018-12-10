Колумбийские баскетболисты попали в жуткое ДТП
Несколько человек погибли в результате аварии автобуса в Колумбии, информирует «Советский спорт».
На данный момент известно о девяти погибших и 23 раненых. Как минимум двое человек скончались в больнице. По предварительной версии, причиной дорожно-транспортного происшествия стал отказ тормозов. Компания-перевозчик утверждает, что автобус был исправен.
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Как сообщает El Tiempo, в автобусе находилась любительская баскетбольная команда, которая ехала в соседний город на матч.
В ноябре автобус с футболистами детской команды попал в аварию в Перу. Тогда погибли семеро спортсменов.
Ранее сообщалось, что в США ребенок погиб в ДТП с участием автобуса детской команды.