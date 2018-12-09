Уткин подверг жесткой критике фанатов Загитовой
Известный спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал болельщиков российской фигуристки Алины Загитовой, которая не смогла победить в финале Гран-при в Канаде, передает «Советский спорт». Россиянка заняла второе место на соревнованиях, что не понравилась ее фанатам.
Золото в финале Гран-при завоевала Рики Кихира. Ее результат — 233,12 балла. Третьей стала Елизавета Туктамышева (215,32).
«Как трудно, Алина, когда тебе нужна поддержка и совет, а твои болельщики могут спокойно основать Всероссийское добровольное общество придурков, в полном составе войти в него и даже провести общенациональную придурковатую перепись», — написал Уткин в своем инстаграме.
Ранее Загитова объяснила поражение в финале Гран-при.
Также недавно Уткин назвал омерзительным решение суда по делу Кокорина и Мамаева.