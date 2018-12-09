«Шальке» и «Локомотив» рассудит греческая бригада арбитров

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с арбитрами на первые матчи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Матч между немецким «Шальке» и московским «Локомотивом» доверили греческой судейской бригаде во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. 39-летний рефери обслуживает еврокубковые матчи с лета 2011 года. При нем московский ЦСКА одержал памятную победу над «Манчестер Сити» (2:1) в Лиге чемпионов — 2014/15. Также Сидиропулос работал на других встречах с участием российских команд: «Наполи» — «Динамо» (3:1 в 2015 году), «Зенит» — «Андерлехт» (3:1 в 2017), ЦСКА — «Янг Бойз» (2:0 в 2017), «Рома» — ЦСКА (3:0 в 2018).

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Матч «Шальке» — «Локомотив» пройдет 11 декабря в Гельзенкирхене. В случае победы москвичи смогут надеяться на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

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