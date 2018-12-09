Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»

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Иван Бакулин, агент защитника голландского «Витесса», Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский «Зенит», сообщает «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые готовы заплатить за Караваева до €5 млн.

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«Впервые об этом слышу. Я с «Зенитом» не общался. Может, Караваев есть в их трансферном списке, а может, и нет. Пока никакой конкретики», — сказал Бакулин.

Караваев выступает за «Витесс» с января 2018 года. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии на счету 23-летнего россиянина 14 матчей.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может купить «венгерского Пола Скоулза».