Проигрыш в короткой программе мотивировал Мишину и Галлямова

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Победители финала юниорского Гран-при россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов отметили, что завтра у них начнется обычный рабочий день, сообщает «Советский спорт».

Также спортсмены сообщили, что третье место в короткой программе помогло им собраться и хорошо выступить в произвольной.

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«Это прибавило нам мотивации, чтобы выступить лучше, чем обычно. У нас это получилось — сделали все, что хотели, все, что смогли. Мы счастливы. Эмоции переполняют. Но все равно завтра будет обычный рабочий день. Будем готовиться к следующим соревнований», — сказал Галлямов в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Мишина и Галлямов набрали 190,63 балла, опередив другую российскую пару Полину Костюкович и Дмитрия Ялина (189,53).

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов стали вторыми в финале Гран-при в танцах на льду.