Поражение от «Трактора» стало обидным для «Авангарда»

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Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился мнением о поражении от «Трактора» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает газета «Известия».

«Авангард» уступил в овертайме со счетом 2:3.

«Силы у нас были — тренеры грамотно подготовили команду, дав нам отдохнуть в день матча с «Трактором». Мы не выходили на лед утром, поэтому силы сохранили, и причины поражения не в том, что мы играли день назад.

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Просто хоккей — это игра ошибок. Мы больше ошиблись, особенно в овертайме, поэтому проиграли. К сожалению, создали много моментов во втором и третьем периодах, но не реализовали их. Мы отыгрались с 0:2, но не сумели дожать соперника — это очень обидно», — поделился форвард.

Ранее защитник «Авангарда» назвал «Сочи» очень хорошим соперником.