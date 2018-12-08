Олимпийский чемпион оценил выступление Туктамышевой
Олимпийский чемпион Алексей Урманов рассказал о своих впечатлениях от короткой программы, которую представила Елизавета Туктамышева, передает RT.
Фигуристка заняла третье место по итогам короткой программы.
«Девушка, владеющая акселем в три с половиной оборота, должна получать достойные оценки. Поэтому, мне кажется, попадание в тройку справедливо. Она же не внезапно решила усложнить свою программу, наверняка готовилась к этому определенное количество времени. Всё правильно, надо усиливать программу и прибавлять. Сейчас не конец сезона. Чтобы показывать лучшее на чемпионатах мира и Европы, нужно сейчас двигаться вперед», — заявил он.
Ранее Туктамышева прокомментировала свой прокат в финале Гран-при.