Овечкин установил рекорд НХЛ

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Аризоны Койотс», сообщает «Советский спорт».

Матч все еще идет, на момент третьего периода счет равный 2:2. Нападающий пока не отметился заброшенной шайбой, но смог нанести два удара по воротам соперника. Первый из них стал для Овечкина 5000-м броском за карьеру в НХЛ. Чтобы достичь этого значения форварду потребовался 1031 матч.

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Предыдущий рекорд принадлежал Марселю Дионну, которому для нанесения 5000 бросков понадобилось 1215 матчей.

Ранее сообщалось, что вратарь «Тампы» Василевский сможет сыграть через несколько недель.