РФБ проведет расследование инцидента с харрасментом

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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация проведет расследование инцидента, произошедшего во время встречи Суперлиги-2 между барнаульским «АлтайБаскетом» и «Уфимцем».

4 декабря капитан «Уфимца» Артем Исаков, проходя мимо одной из черлидерш, потрогал ее за ягодицы. После этого девушка пожаловалась своему хореографу.

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«РФБ твердо придерживается позиции нулевой терпимости к проявлениям на площадке дискриминации любого вида. Баскетбольный паркет — место для выяснения отношений только между двумя баскетбольными командами и только в честной спортивной борьбе. Любые факты некорректного поведения на площадке и за ее пределами, установленные в результате расследования, будут наказываться в соответствии с регламентирующими документами РФБ и Суперлиги», — цитирует Кириленко ТАСС.

Ранее обладательница «Золотого мяча» высказалась о скандале во время церемонии.