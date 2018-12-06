РФБ проведет расследование инцидента с харрасментом
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что организация проведет расследование инцидента, произошедшего во время встречи Суперлиги-2 между барнаульским «АлтайБаскетом» и «Уфимцем».
4 декабря капитан «Уфимца» Артем Исаков, проходя мимо одной из черлидерш, потрогал ее за ягодицы. После этого девушка пожаловалась своему хореографу.
«РФБ твердо придерживается позиции нулевой терпимости к проявлениям на площадке дискриминации любого вида. Баскетбольный паркет — место для выяснения отношений только между двумя баскетбольными командами и только в честной спортивной борьбе. Любые факты некорректного поведения на площадке и за ее пределами, установленные в результате расследования, будут наказываться в соответствии с регламентирующими документами РФБ и Суперлиги», — цитирует Кириленко ТАСС.
Ранее обладательница «Золотого мяча» высказалась о скандале во время церемонии.