Стадион «Бока Хуниорс» был эвакуирован из-за сообщения о бомбе

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Стадион «Бока Хуниорс»​ был эвакуирован 4 декабря, сообщает «Советский спорт».

По информации tellerreport.com, неизвестный позвонил и заявил о заложенной на арене бомбе.

Происшествие произошло за несколько часов до того, как команда полетела в Мадрид на ответный матч финал Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта».

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Напомним, перед встречей, назначенной на 24 ноября, фанаты «Ривера» атаковали автобус, в котором находились футболисты и тренерский штаб «Боки». Болельщики бросали в транспорт камни и другие подручные предметы.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение провести заключительный матч турнира 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси планируют посетить финал Кубка Либертадорес.