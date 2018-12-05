Эксперт: «Золотой мяч» Модрича не стал закатом эпохи Роналду и Месси

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев высказался относительно результатов премии «Золотой мяч», передают «Известия».

Победителем стал полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, на второй строчке идет нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, а на третьей — форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.

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«Успех Модрича — это ни в коем случае не закат эпохи Роналду и Месси. Просто так сложились обстоятельства в конкретном году. Сборная Хорватии показала интересную и качественную игру на ЧМ в России, а Модрич, впрочем, как и всегда, был лидером команды. Блестяще проявлял себя хорват и на клубном уровне в составе «Реала» на протяжение всего сезона. Все это в совокупности и заставило голосовавших сделать выбор не в пользу Месси и Роналду. Модрич заслужил эту награду», — подчеркнул наставник.

Также он считает, что этот проигрыш никак не повлияет на карьеру игрока «старой синьоры» и футболиста каталонской «Барселоны» Лионеля Месси.

«Думаю, что Криштиану и Лионель по-прежнему демонстрирует содержательный футбол. То, что в этот раз они не получили «Золотой мяч», произошло преимущественно потому, что сборная Хорватии довольно далеко прошла на чемпионате мира. Если бы на ее месте оказалась Аргентина или Португалия, то «Золотой мяч» в этом году мог достаться кому-то из тех, кому он вручался на протяжение последних 11 лет. В этом году именно Модрич был наиболее стабилен и успешен, поэтому и стал лучшим», — заключил Черышев.

Хорват впервые за карьеру выиграл «Золотой мяч».

Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал итоги голосования за «Золотой мяч».