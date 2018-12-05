Гвоздик рассказал о сложностях в бою со Стивенсоном
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик прокомментировал прошедший бой против канадца Адониса Стивенсона, передает «Советский спорт».
2 декабря украинец одолел соперника.
«Стивенсон меня хорошо поймал один раз, это случилось в одном из поздних раундов. Адонис предупреждал, что в поединке с ним нельзя моргать и это действительно так. В десятом раунде я прочувствовал это на себе, но мне удалось с этим справиться и завершить начатое», — отметил спортсмен.
Также он поделился планами на дальнейшую карьеру.
«Что касается весовой категории, то сейчас оставаться в полутяжелом весе для меня не является проблемой. Сейчас я бы хотел оставаться в полутяжелом весе», — рассказал Гвоздик в интервью Boxcaster Boxing.
Напомним, что после боя канадец угодил в реанимацию. Врачи ввели спортсмена в состояние медикаментозной комы из-за возможного кровоизлияния в мозг.