Гвоздик рассказал о сложностях в бою со Стивенсоном

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Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Александр Гвоздик прокомментировал прошедший бой против канадца Адониса Стивенсона, передает «Советский спорт».

2 декабря украинец одолел соперника.

«Стивенсон меня хорошо поймал один раз, это случилось в одном из поздних раундов. Адонис предупреждал, что в поединке с ним нельзя моргать и это действительно так. В десятом раунде я прочувствовал это на себе, но мне удалось с этим справиться и завершить начатое», — отметил спортсмен.

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Также он поделился планами на дальнейшую карьеру.

«Что касается весовой категории, то сейчас оставаться в полутяжелом весе для меня не является проблемой. Сейчас я бы хотел оставаться в полутяжелом весе», — рассказал Гвоздик в интервью Boxcaster Boxing.

Напомним, что после боя канадец угодил в реанимацию. Врачи ввели спортсмена в состояние медикаментозной комы из-за возможного кровоизлияния в мозг.

Ранее состояние Стивенсона стабилизировалось.