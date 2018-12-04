Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/374/10959374/2017-10-07T030936Z_1090587797_NOCID_RTRMADP_3_NHL-FLORIDA-PANTHERS-AT-TAMPA-BAY-LIGHTNING-pic905-895x505-7023.jpg">

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает ТАСС.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1) россиянин забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Результативная серия нападающего теперь составляет десять матчей, а в гонке бомбардиров он занимает третье место. Всего в активе хоккеиста 42 (12 голов и 30 передач) очка.

Реклама

Вторым стал одноклубник Кучерова Брейден Пойнт, набравший три (1+2) балла.

Третьей звездой был признан вратарь «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне. Во встрече против «Баффало Сэйбрз» (2:1) финский голкипер отразил 21 бросок.