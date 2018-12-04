Известен обладатель «Золотого мяча» — 2018

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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич выиграл «Золотой мяч», сообщает «Советский спорт».

Награда вручается после голосования, в котором принимают участие спортивные журналисты. Опрос проводился французским изданием France Football.

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Хорватский футболист оставил позади форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуана Гризманна.

В 2018 году вместе со сборной Хорватии дошел до финала чемпионата мира в России, хорватская команда уступила Франции в заключительном поединке, Модрич был признан лучшим игроком турнира.

Вместе с «Реалом» в 2018 году Модрич в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов.

Ранее Месси впервые с 2006 года не попал в тройку лучших футболистов мира.