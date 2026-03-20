«Отработанный материал»: в Госдуме предрекли Зеленскому судьбу Эпштейна

Депутат Шеремет: Зеленский и его западные покровители станут «новыми Эпштейнами»
Депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет в беседе с ТАСС сравнил будущее Владимира Зеленского и его западных союзников с судьбой американского финансиста Джеффри Эпштейна. По мнению парламентария, всех их неизбежно ждет разоблачение и наказание.

Парламентарий назвал Зеленского нелегитимным и неадекватным политиком, с которым не только бессмысленно вести диалог, но и унизительно даже здороваться за руку.

«Я считаю, что это преступник, военный преступник, который рано или поздно понесет заслуженное наказание. А все, кто вокруг, станут в роли Эпштейна своеобразного», — заявил он.

По словам парламентария, коррупционные скандалы, в которых погрязла команда украинского лидера, в конечном итоге приведут к их западным кураторам. Он считает, что истинные бенефициары происходящего скрываются в Великобритании и странах Евросоюза. Именно с ними, а не с Киевом, по мнению Шеремета, и нужно вести переговоры.

Депутат подчеркнул, что Зеленский — это уже «отработанный материал», который, словно запрограммированный робот, продолжит уничтожать собственное население, стремясь скрыть следы своих преступлений. Шеремет сравнил президента Украины с «опухолью», которую можно устранить только хирургическим путем, чтобы спасти страну.

Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила о наполеоновских планах Зеленского.

 
