Сенатор объяснила, почему президент Финляндии заговорил об уступках Украины

Никонорова: ЕС начал понимать, что Украине не вернуть территории силовым путем
Европейский союз (ЕС) начал постепенно осознавать, что Украина не сможет вернуть утраченные территории силовым путем. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявила член Совета Федерации РФ Наталья Никонорова.

Она прокомментировала слова президента Финляндии Александра Стубба о том, что ЕС придется на практике признать территориальные уступки Украины в пользу РФ. Российский сенатор назвала это высказывание попыткой сохранить лицо перед внутренней аудиторией.

«А основная причина того, что такие заявления начинают звучать сейчас, видится в том, что Европа постепенно начинает понимать невозможность вернуть освобожденные российские регионы Украине силовым путем», — подчеркнула парламентарий.

Как отметила Никонорова, финский лидер своим высказыванием «предложил европейским элитам лингвистическую ширму». Она пояснила, что Стубб фактически выступил за то, чтобы в ЕС продолжали говорить одно, а делали другое.

Также законодатель обратила внимание, что территориальный вопрос между РФ и Украиной был давно решен. Новые регионы стали неотъемлемой частью РФ, подытожила она.

Стубб сделал заявление о территориальных уступках Киева в пользу Москвы в середине текущей недели, 18 марта. Он предупредил, что ЕС никогда не признает, что новые регионы РФ де-юре являются ее частью. В то же время президент допустил, что на практике все может быть иначе.

Ранее в ЕС призвали не допустить капитуляции Украины.

 
