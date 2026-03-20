Любовь Успенская заработает десятки миллионов на юбилейном концерте в Москве

Певица и королева шансона Любовь Успенская может получить более 85,5 млн рублей от продажи билетов на свой юбилейный концерт в Москве. Такие расчеты приводит РИА Новости.

Концерт «Люба Успенская. 55 лет на сцене» пройдет 29 марта на площадке Live Арены. Стоимость билетов начинается от 2,5–3,5 тыс. рублей за места в дальних секторах. Билеты ближе к сцене стоят от 4 до 7 тыс. рублей. В партере цены варьируются от 4 тыс. до 20 тыс. рублей.

Места в лаунж-зоне и премиум-боксах оцениваются в 16 тыс. рублей. Также доступны ложи за 380 тыс. рублей, рассчитанные на 19 человек, которые продаются целиком. Часть таких лож уже выкуплена.

Площадка вмещает около 11 тыс. зрителей. За десять дней до концерта реализовано примерно 78% билетов. По подсчетам РИА Новости, при полном аншлаге выручка превысит 85,5 млн рублей без учета расходов.

В концерте примут участие приглашенные артисты, включая Jakone, Kiliana, Брендона Стоуна и Людмилу Соколову. В программе — известные хиты Успенской и специальные номера.

Певица считается одной из самых популярных исполнительниц русского шансона и городского романса. За карьеру она выпустила более десяти альбомов, среди ее известных песен — «По полюшку», «К единственному, нежному», «Пропадаю я» и «Поет гитара».

Ранее сообщалось, что Ани Лорак может заработать более 169 млн рублей на концерте на той же площадке.