Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали о попытках Израиля помешать сделке с Ираном

Джо Кент: Израиль хотел уничтожить любую возможность для сделки с Ираном
Elizabeth Frantz/Reuters

Израиль боялся, что президент США Дональд Трамп сможет заключить сделку с Ираном, и всячески пытался этому помешать. Об этом рассказал экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона.

По словам Кента, сделка могла бы привести к нормализации отношений США с Ираном. И, по мнению экс-главы антитеррористического центра, Трамп мог бы ее достичь, если бы у американского президента было больше времени и «пространства».

«Израиль хотел добиться начала этой войны настолько быстро, насколько только возможно. <…> Израиль хотел уничтожить любую возможность для достижения договоренности. Поэтому они решили, что отправной точкой должен стать полный отказ от обогащения урана, так как это неприемлемо для Ирана», — отметил он.

Кент также выразил сомнение в том, что Израиль волновал вопрос разработки Ираном ядерного оружия. Он считает, что на самом деле Иерусалим заботит лишь вопрос смены режима в Тегеране.

17 марта стало известно, что Кент уволился со своего поста из-за несогласия с нападением США и Израиля на Иран. В прошении об отставке он заявил, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США, а война началась из-за давления со стороны Израиля и проамериканского лобби.

Глава нацразведки США Тулси Габбард недавно заявила, что цели, поставленные правительствами США и Израиля в конфликте с Ираном, «различны». Она также подчеркнула, что не знает, поддержит ли Израиль заключение сделки с Ираном.

Также 19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Ирана больше «нет возможности» обогащать уран или производить ядерные баллистические ракеты.

Ранее стала известна стоимость операции США против Ирана.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!