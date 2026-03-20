В США рассказали о попытках Израиля помешать сделке с Ираном

Израиль боялся, что президент США Дональд Трамп сможет заключить сделку с Ираном, и всячески пытался этому помешать. Об этом рассказал экс-директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона.

По словам Кента, сделка могла бы привести к нормализации отношений США с Ираном. И, по мнению экс-главы антитеррористического центра, Трамп мог бы ее достичь, если бы у американского президента было больше времени и «пространства».

«Израиль хотел добиться начала этой войны настолько быстро, насколько только возможно. <…> Израиль хотел уничтожить любую возможность для достижения договоренности. Поэтому они решили, что отправной точкой должен стать полный отказ от обогащения урана, так как это неприемлемо для Ирана», — отметил он.

Кент также выразил сомнение в том, что Израиль волновал вопрос разработки Ираном ядерного оружия. Он считает, что на самом деле Иерусалим заботит лишь вопрос смены режима в Тегеране.

17 марта стало известно, что Кент уволился со своего поста из-за несогласия с нападением США и Израиля на Иран. В прошении об отставке он заявил, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США, а война началась из-за давления со стороны Израиля и проамериканского лобби.

Глава нацразведки США Тулси Габбард недавно заявила, что цели, поставленные правительствами США и Израиля в конфликте с Ираном, «различны». Она также подчеркнула, что не знает, поддержит ли Израиль заключение сделки с Ираном.

Также 19 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Ирана больше «нет возможности» обогащать уран или производить ядерные баллистические ракеты.

