Дзюба раскритиковал игру «Зенита» в обороне

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в перерыве матча против тульского «Арсенала» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал игру сине-бело-голубых, передает «Советский спорт».

Форвард раскритиковал игру своей команды в обороне в эфире «Матч Премьер».

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«Проще, чем «Зенит», в Премьер-лиге никто не пропускает. Меня это убивает и раздражает. Теперь все зависит от нас. Чтобы переломить ход игры, нужно начать выигрывать единоборства», — заявил Дзюба.

На данный момент в игре ничья (2:2).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее защитник «Краснодара» Сергей Петров прокомментировал положение клуба в турнирной таблице чемпионата России.