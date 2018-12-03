Дзюба раскритиковал игру «Зенита» в обороне
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба в перерыве матча против тульского «Арсенала» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал игру сине-бело-голубых, передает «Советский спорт».
Форвард раскритиковал игру своей команды в обороне в эфире «Матч Премьер».
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«Проще, чем «Зенит», в Премьер-лиге никто не пропускает. Меня это убивает и раздражает. Теперь все зависит от нас. Чтобы переломить ход игры, нужно начать выигрывать единоборства», — заявил Дзюба.
На данный момент в игре ничья (2:2).
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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