В Башкортостане детский хоккейный матч закончился массовой дракой
Во время матча детской хоккейной лиги между «Орланом» из Стерлитамака и «Салаватом Юлаевым-2» из Уфы произошла массовая драка с участием хоккеистов и их родителей, сообщает «Советский спорт».
Видео с инцидентом появилось в сообществе «Mash» в социальной сети «Вконтакте».
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Скорее всего, ролик сняла родственница одного из хоккеистов «Салавата», о чем говорят ее крики в поддержку уфимцев. На записи видно, что сначала потасовку разнимают тренеры и судьи, но потом на льду оказываются другие взрослые — предположительно, родители игроков.
Ранее сообщалось, что форвард «Салавата Юлаева» дисквалифицирован на две игры.