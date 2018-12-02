Кононов: сейчас «Спартак» играет на 20 процентов

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался относительно работы с командой, передает Sport24.

Наставник рассказал о том, что на данный момент красно-белым не хватает тренировочного времени.

«Дело в том, что мало времени на отработку вот этих тактических ошибок, их исправление. Одно дело говорить и указывать, как нужно сделать. А другое — отработать на тренировках. Только систематическое отрабатывание, когда игроки должны раньше отскакивать, предугадывать… Без постоянного тренировочного процесса сложно донести до игроков свои мысли», — отметил специалист.

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Также он оценил результаты подопечных в прошедших под его руководством матчах.

«Что касается того, что мы играем высоко… Мы еще не высоко играем. Мне хотелось бы, чтобы играли еще выше и интенсивнее. Сейчас «Спартак» играет процентов на 20 от того, чего бы мне хотелось», — заключил Кононов.

Матч «Спартак» — «Локомотив», прошедший 2 ноября в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что данная встреча стала одной из худших по посещаемости.