Кононов: сейчас «Спартак» играет на 20 процентов
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов высказался относительно работы с командой, передает Sport24.
Наставник рассказал о том, что на данный момент красно-белым не хватает тренировочного времени.
«Дело в том, что мало времени на отработку вот этих тактических ошибок, их исправление. Одно дело говорить и указывать, как нужно сделать. А другое — отработать на тренировках. Только систематическое отрабатывание, когда игроки должны раньше отскакивать, предугадывать… Без постоянного тренировочного процесса сложно донести до игроков свои мысли», — отметил специалист.
Также он оценил результаты подопечных в прошедших под его руководством матчах.
«Что касается того, что мы играем высоко… Мы еще не высоко играем. Мне хотелось бы, чтобы играли еще выше и интенсивнее. Сейчас «Спартак» играет процентов на 20 от того, чего бы мне хотелось», — заключил Кононов.
Матч «Спартак» — «Локомотив», прошедший 2 ноября в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), завершился победой красно-белых со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что данная встреча стала одной из худших по посещаемости.