Боксер Стивенсон находится в реанимации после нокаута от Гвоздика

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Канадский боксер Адонис Стивенсон попал в реанимацию после того, как проиграл украинцу Александру Гвоздику, сообщает «Советский спорт».

Поединок проводился за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Гвоздик отправил соперника в нокаут в 11-м раунде, после чего канадский спортсмен был отправлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

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Об этом Boxing Scene заявил промоутер Ивон Мишель.

Ранее сообщалось, что Бивол готов провести бой с Гвоздиком.