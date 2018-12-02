Боксер Стивенсон находится в реанимации после нокаута от Гвоздика
Канадский боксер Адонис Стивенсон попал в реанимацию после того, как проиграл украинцу Александру Гвоздику, сообщает «Советский спорт».
Поединок проводился за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Гвоздик отправил соперника в нокаут в 11-м раунде, после чего канадский спортсмен был отправлен в реанимацию в тяжелом состоянии.
Реклама
Об этом Boxing Scene заявил промоутер Ивон Мишель.
Ранее сообщалось, что Бивол готов провести бой с Гвоздиком.