Российский боец Кунченко одержал победу во втором бою в UFC

<img src="//img.gazeta.ru/files3/537/11968537/RIAN_3042536.HR-pic905-895x505-2153.jpg">

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Кунченко победил японца Юсина Оками на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 142 в Аделаиде, сообщает «Советский спорт».

Спортсмены провели в октагоне все три раунда, после чего все судьи единогласно отдали победу россиянину.

Реклама

Для 34-летнего Кунченко этот бой стал вторым под эгидой UFC. Всего на его счету на профессиональном уровне 20 поединков и 20 побед.

Ранее сообщалось, что россиянин Дамир Исмагулов одержал победу в дебютном поединке в UFC.