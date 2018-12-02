Российский боец Кунченко одержал победу во втором бою в UFC
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Кунченко победил японца Юсина Оками на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 142 в Аделаиде, сообщает «Советский спорт».
Спортсмены провели в октагоне все три раунда, после чего все судьи единогласно отдали победу россиянину.
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Для 34-летнего Кунченко этот бой стал вторым под эгидой UFC. Всего на его счету на профессиональном уровне 20 поединков и 20 побед.
Ранее сообщалось, что россиянин Дамир Исмагулов одержал победу в дебютном поединке в UFC.