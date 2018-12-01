Инфантино поддержал решение провести матч Кубка Либертадорес в Мадриде

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал решение провести ответный матч финала Кубка Либертадорес между «Бока хуниорс» и «Ривер Плейт» в Мадриде, передает ТАСС.

Глава организации обратился к фанатам в связи с нападениями болельщиков хозяев поля, в результате чего несколько футболистов гостей получили повреждения.

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«Я был в Буэнос-Айресе в прошлую субботу и стал свидетелем событий, из-за которых матч не состоялся. Футбольный матч всегда вызывает много эмоций, но необходимо помнить, что это не война. Участники должны извлечь уроки из произошедшего и удостовериться, что подобного больше никогда не произойдет», — цитирует Инфантино Clarin

Он считает, что Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла правильное решение.

«КОНМЕБОЛ обладает юрисдикцией принимать решения в отношении Кубка Либертадорес, ФИФА же пытается способствовать максимальному сотрудничеству. В КОНМЕБОЛ проанализировали ситуацию и приняли решение, что единственный выход из ситуации — провести игру в Мадриде. Мы поддержали это решение, дабы избежать дальнейшей напряженности», — заключил президент ФИФА.

Встреча аргентинских клубов пройдет 9 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Ранее сообщалось, что капитан «Ривера» Леонардо Понсио может пропустить финал Кубка Либертадореса против «Боки» из-за обвинений в участии в договорном матче.