Напавший на Глушакова фанат получил пятилетний бан на посещение матчей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/773/12077773/RIAN_5715858.HR-pic905-895x505-71622.jpg">

Болельщик московского «Спартака», выбежавший на поле во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом», был арестован на 10 суток, сообщает «Советский спорт».

Фанат известил об этом подписчиков в инстаграме. Также он рассказал о том, что теперь ему запретили ходить на футбольные матчи в течение пяти лет.

Реклама

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье 20.31 КоАП РФ «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

Напомним, что во время второго тайма зритель встречи вышел на газон и направился с кулаками в сторону полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

Нарушителя вовремя остановили стюарды. Игроки столичного клуба также пришли на помощь капитану.

Ранее хавбек ответил одной фразой на вопрос об атаковавшем его фанате.