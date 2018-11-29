СМИ: Иско может покинуть «Реал» из-за конфликта с Солари

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Полузащитник мадридского «Реала» Иско может уйти из команды, сообщает «Советский спорт».

По информации Diario AS, возможный уход испанского футболиста связан с конфликтом с новым главным тренером «королевского клуба» Сантьяго Солари.

Напомним, что хавбек отказался пожать руку наставнику после поражения в матче 13-го тура чемпионата Испании против «Эйбара» (0:3).

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Источник утверждает, что игрок «сливочных» попал в сферу интересов таких топ-клубов, как туринский «Ювентус», итальянский «Наполи» и английский «Манчестер Сити».

Transfermarkt оценивает испанца в €90 млн.

В нынешнем сезоне Иско выступал в составе мадридской команды в 13 матчах, отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин минувшим летом мог оказаться в чемпионате Германии.