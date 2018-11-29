Сборная России опустилась на 48-е место в рейтинге ФИФА

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Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленный рейтинг национальных сборных, сообщает ТАСС.

Сборная России в официальном рейтинге опустилась на 48-е место, потеряв семь позиций. В активе российской команды 1424 очка. Отмечается, что отечественная сборная наравне с командой Бенина потеряла наибольшее количество мест в списке по сравнению с октябрьским рейтингом.

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Лидером рейтинга по-прежнему остается команда Бельгии. Топ-10 лучших сборных по версии ФИФА выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1727 очков)

2. Франция (1726)

3. Бразилия (1676)

4. Хорватия (1634)

5. Англия (1631)

6. Португалия (1614)

7. Уругвай (1609)

8. Швейцария (1599)

9. Испания (1591)

10. Дания (1589)

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин выступил против бразильцев в сборной России.