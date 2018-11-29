Месси стал лучшим бомбардиром в истории группового этапа Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел на первое место по количеству голов в матчах группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Во встрече с «ПСВ» (2:1) аргентинец стал автором первого забитого мяча. В 66 матчах групповой стадии форвард отличился 66 раз.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Месси обогнал по этому показателю нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар установил рекорд Лиги чемпионов среди бразильских игроков.