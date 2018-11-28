Конор Макгрегор лишился водительских прав за превышение скорости

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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был лишен водительских прав на полгода за превышение скорости, сообщает Mirror.

По информации источника, спортсмен превысил скорость на 54 километра. Он разогнался до 154 километров в час на участке дороги, где максимальная скорость — 100 километров в час. За это боец был оштрафован на €1 тыс. и лишен водительских прав на шесть месяцев.

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Стоит отметить, что решение суда Макгрегор воспринял спокойно, а на выходе из здания пообщался со своими фанатами.

Ранее двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова рассказал о драке с Конором Макгрегором.