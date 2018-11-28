Карякин назвал фаворита тай-брейка между Карлсеном и Каруаной

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Российский шахматист Сергей Карякин прокомментировал предстоящее противостояние норвежца Магнуса Карлсена и американца Фабиано Каруаны на тай-брейке, где решится судьба мировой короны, передает газета «Известия».

«Безусловно, Магнус будет фаворитом на тай-брейке. Если брать классический рейтинг, то показатели норвежца и американца практически одинаковые, но в рейтинге по быстрым шахматам и блицу между ними пропасть. Статистика полностью говорит в пользу Карлсена. К тому же у него гораздо больше опыта.

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С другой стороны, тай-брейк может быть довольно непредсказуемым. В отдельно взятый день может произойти все что угодно. Магнус может проснуться с тяжелой головой, почувствовать какое-то недомогание и упустить победу», — сказал Карякин.

12 партий матча за шахматную корону завершились вничью. На тай-брейке Карлсен и Каруана сыграют 28 ноября.

Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Ян Непомнящий расстроен количеством ничьих в матче Карлсена и Каруаны.