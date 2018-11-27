Эксперт поделилась мнением о работе Медведевой с новым тренером

<img src="//img.gazeta.ru/files3/33/11959033/RIAN_5631745.HR-pic905-895x505-44178.jpg">

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о работе российской фигуристки Евгении Медведевой с канадским тренером Брайаном Орсером.

«С Орсером я каталась в одно время, мы выступали на одной Олимпиаде. Я прекрасно знаю его как спортсмена, но совсем не знаю как тренера. Поэтому не могу сказать, сработались они или нет.

Реклама

Я предполагаю, что в группе Орсера фигуристы проводят очень много времени, совершенствуя себя самостоятельно. Это вообще принято на Западе. И я по себе знаю, что когда сам себя «точишь», это ведет к очень серьезному прогрессу. Женя привыкла, что с ней работают индивидуально.

Не знаю, какой объем индивидуальной работы у нее сейчас, но самой себя тоже надо «точить». Хотя я думаю, что она это умеет. Но при этом я не думаю, что у них есть какое-то недопонимание с Брайаном», — цитирует Бестемьянову «Советский спорт».

Медведева перешла к Орсеру от Этери Тутберидзе в мае 2018 года.

Ранее Бестемьянова заявила, что Медведевой было бы тяжело выдерживать те нагрузки, которые дает Тутберидзе.