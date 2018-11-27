Глава UFC назвал победу Нурмагомедова над Макгрегором самым ярким событием года

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт назвал победу российского бойца Хабиба Нурмагомедова над ирландцем Конором Макгрегором самым впечатляющим событием этого года, передает «Советский спорт».

«Думаю, стоит оглянуться на бой Хабиба с Макгрегором. Этот невероятный поединок, где Хабиб победил, побил рекорды. Хабиб одержал победу, которая позволяет организовать его матчи с Фергюсоном, Порье или реванш с Конором. Я бы мог устроить два-три интересных и увлекательных поединка либо в конце года, либо в начале следующего», — цитирует Уайта ESPN.

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О дате реванша президент UFC говорить отказывается. Уайт считает, что сначала нужно дождаться завершения суда Атлетической комиссии Невады в декабре.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедова привел в ярость вопрос о возвращении в Россию.