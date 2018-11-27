В сеть попало видео аварии с участием звезды НБА
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри стал участником дорожного происшествия, сообщает «Советский спорт».
Инцидент произошел 23 ноября на автомагистрале в Окленде. В автомобиль, за рулем которого находился чемпион НБА, поочередно врезались две машины. Кадры аварии с записи видеорегистратора оказались в распоряжении TMZ Sports, на которых виден момент инцидента.
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Отмечается, что в результате ДТП ни один из участников аварии не пострадал.
Ранее сообщалось, что Карри начал борьбу за равноправие.