Названы претенденты на звание лучшего тренера года
Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определились с претендентами на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards-2018, сообщает «Советский спорт».
В число номинантов вошли бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, наставник сборной Франции Дидье Дешам, а также Диего Симеоне из мадридского «Атлетико», Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Юрген Клопп из «Ливерпуля».
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Торжественная церемония награждения победителя пройдет 3 января в Дубае.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поборется с Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе за звание лучшего игрока года.