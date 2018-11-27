Названы претенденты на звание лучшего тренера года

<img src="//img.gazeta.ru/files3/62/10914062/2017-09-26T191424Z_864992729_RC1E5006C6F0_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-MCI-SHK-pic905-895x505-8314.jpg">

Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) определились с претендентами на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards-2018, сообщает «Советский спорт».

В число номинантов вошли бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан, наставник сборной Франции Дидье Дешам, а также Диего Симеоне из мадридского «Атлетико», Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Массимилиано Аллегри из «Ювентуса» и Юрген Клопп из «Ливерпуля».

Реклама

Торжественная церемония награждения победителя пройдет 3 января в Дубае.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поборется с Антуаном Гризманном и Килианом Мбаппе за звание лучшего игрока года.