ЦСКА представил ролик к матчу Лиги чемпионов в стиле «Игры престолов»
Пресс-служба московского ЦСКА представила ролик матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени, сообщает «Советский спорт».
Видео выполнено в стиле телесериала «Игра престолов». Одним из главных персонажей стал нападающий Федор Чалов.
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После четырех туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице группы G. В активе команды четыре очка. «Виктория Пльзень» занимает четвертую строчку с одним очком.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.