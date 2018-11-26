ЦСКА представил ролик к матчу Лиги чемпионов в стиле «Игры престолов»

Пресс-служба московского ЦСКА представила ролик матчу пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени, сообщает «Советский спорт».

Видео выполнено в стиле телесериала «Игра престолов». Одним из главных персонажей стал нападающий Федор Чалов.

Реклама

После четырех туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице группы G. В активе команды четыре очка. «Виктория Пльзень» занимает четвертую строчку с одним очком.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.