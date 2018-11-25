Медведевой выразили сочувствие из-за проката на Гран-при в Гренобле

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала выступление россиянки Евгении Медведевой на этапе серии Гран-при во Франции, передает ТАСС.

Наставница считает, что девушка будет переживать из-за того, что не попала в тройку лидеров соревнования.

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«У нее взрослая фигура, она не маленькая девочка, ей трудно справиться. Сейчас все проблемы пройдут и она восстановится. Я согласна с ней, когда она говорит, что все проблемы идут от головы. На тренировке все делается, а выходит — и не может, очень Жене сочувствую, я думаю, она выберется из этой ситуации», — поделилась мнение Великова.

Напомним, что Медведева по итогам двух программ получила 192,81 балла и заняла четвертое место на этапе в Гренобле.

Таким образом, фигуристка не смогла выйти в финал, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере. В соревнованиях одиночниц Россию представят Елизавета Тухтамышева, Алина Загитова и Софья Самодурова.

Ранее российский фигурист Александр Самарин стал третьим на заключительном этапе Гран-при во Франции.