СМИ: власти закрыли стадион «Ривера» на неопределенный срок

Домашний стадион «Ривер Плейт» был закрыт по решению местных властей, сообщает «Советский спорт».

По информации The Independent, власти приняли решение закрыть «Монументаль» из-за беспорядков, так как правоохранительные органы отказались обеспечивать безопасность перед заключительным матчем Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

В таком случае игра не состоится 25 ноября.

Напомним, что перед игрой фанаты «Ривера» напали на автобус с футболистами «Боки» и кидали баллончики со слезоточивым газом.

Ранее президент «Ривер Плейта» Родольфо Д'Онофрио едва не пострадал во время беспорядков на стадионе «Монументаль».

