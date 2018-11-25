СМИ: власти закрыли стадион «Ривера» на неопределенный срок
Домашний стадион «Ривер Плейт» был закрыт по решению местных властей, сообщает «Советский спорт».
По информации The Independent, власти приняли решение закрыть «Монументаль» из-за беспорядков, так как правоохранительные органы отказались обеспечивать безопасность перед заключительным матчем Кубка Либертадорес между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
В таком случае игра не состоится 25 ноября.
Напомним, что перед игрой фанаты «Ривера» напали на автобус с футболистами «Боки» и кидали баллончики со слезоточивым газом.
Ранее президент «Ривер Плейта» Родольфо Д'Онофрио едва не пострадал во время беспорядков на стадионе «Монументаль».
Congratulations to @willianborges88, who today made his 600th appearance as a professional footballer ��— Goal (@goal) 24 ноября 2018 г.
�� 256 for Chelsea
�� 221 for Shakhtar Donetsk
❤ 41 for Corinthians
�� 17 for Anzhi Makhachkala
���� 65 for Brazil pic.twitter.com/0SXMXUsuRu