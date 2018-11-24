Моуринью сделал оптимистический прогноз для «Манчестер Юнайтед»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о турнирном положении команды в Английской премьер-лиге (АПЛ), передает «Советский спорт».

Специалист уверен, что в конце 2018 года команда сможет попасть в четверку лучших команд.

«Знаю, что существует большой разрыв, но также знаю, что до конца декабря, если не ошибаюсь, у нас еще восемь матчей в Английской премьер-лиге. Восемь матчей в Премьер-лиге — возможность набрать 24 очка. Будем продолжать борьбу за очки, как и команды из топ-4. Думаю, к концу года мы тоже будем там», — приводит слова Моуринью Goal.com.

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В четверке лучших команд сейчас расположились «Манчестер Сити» (32), «Ливерпуль» (30), «Челси» (28) и «Тоттенхэм Хотспур» (27). После 12 туров «Манчестер Юнайтед» имеет в активе 20 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» не знают о желании о желании форварда Санчеса покинуть клуб.