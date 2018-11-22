Адвокат Мамаева высказался о выплате компенсации избитому водителю

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, являющегося в данный момент фигурантом резонансного уголовного процесса, Игорь Бушманов прокомментировал новость о выплате футболистом денежной компенсации пострадавшему от его рук водителю, передает «Чемпионат.com».

Адвокат объяснил детали процесса.

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«Это право со стороны обвиняемого — в любой момент предварительного расследования принять меры к возмещению вреда. Суд при рассмотрении дела по существу данное обстоятельство может учесть как смягчающее. Закон предписывает это, суд должен их учесть при постановлении приговора», — сказал он.

Бушманов уточняет, что если дело дойдет до суда и потерпевший будет готов пойти на примирение с обвиняемым, следствие может принять решение о прекращении уголовного преследования. По словам адвоката, в деле есть множество нюансов, однако он заверяет, что меры компенсации потерпевшему со стороны его подзащитного были предприняты еще после очной ставки.

«Мы сочли необходимым, что потерпевшему понадобятся средства, чтобы заняться лечением и полностью избежать каких-либо негативных последствий в связи с потасовкой. Я уведомил следствие о выплате сразу же, следствие наше ходатайство удовлетворило», — заключил юрист.

На вопрос о том, имеется ли в данный момент реакция со стороны потерпевшего, адвокат пояснил, что пока реакции до него доведено не было.

Ранее сообщалось, что компенсацию пострадавшему выплатил и другой участник громкого процесса — нападающий «Зенита» Александр Кокорин.