МОК потребует у Зубкова вернуть олимпийские медали

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Международный олимпийский комитет (МОК) собирается потребовать от президента Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали, сообщает ТАСС.

Зубков завоевал золотые медали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Однако его результат позднее был аннулирован, спортсмен был отстранен пожизненно от участия в Олимпийских играх. Потом решение смягчили, Зубков пропустил Игры в 2018 году.

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«Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали», — сказано в заявлении пресс-службы МОК.

Накануне Мосгорсуд принял решение удовлетворить апелляцию Зубкова и позволил ему сохранить медали, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) признать Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил.

Ранее Зубков заявил, что аннуляция медалей ОИ противоречит конституции России.